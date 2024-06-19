В Рязанском перинатальном центре родилась двойня с редкой особенностью

Речь идет о монохориальной моноамниотической двойне. Специалисты заявили, что частота наступления такой беременности составляет 0,01% от всех спонтанных беременностей.

В Рязанском перинатальном центре родились дети, у которых была одна плацента и общий плодный пузырь. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Речь идет о монохориальной моноамниотической двойне. Специалисты заявили, что частота наступления такой беременности составляет 0,01% от всех спонтанных беременностей. Уточняется, что в этих случаях всегда рождаются однополые дети.

При этом тип беременности связан с рисками осложнений для плодов. Так, в этом случае сложилась коллизия пуповин — переплетение. В результате было возможно сдавление пупочных сосудов и в дальнейшем развитие гипоксии.

Беременность наступила самостоятельно. Будущую маму родоразрешили чуть раньше доношенного срока. Это было необходимо для профилактики осложнений, которые могут случиться при продолжении беременности, отметили в центре.

Женщина чувствует себя хорошо, а новорожденных, находящихся в стабильном состоянии, наблюдают врачи.