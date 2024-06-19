В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

Инициатива возникла в связи с сохранением недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.

В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию. Соответствующую инициативу в среду, 19 июня, направил вице-спикер ГД Владислав Даванков на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Запрос опубликовали РИА Новости.

«Прошу оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов („электросамокатную полицию“) и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России», — написано в обращении.

В нем также выражается мнение, что до сих пор остается проблема недостаточного контроля за соблюдением безопасности водителями СИМ.