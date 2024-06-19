Сборная Германии стала первым участником плей-офф чемпионата мира по футболу

В среду, 19 июня, футболисты сборной Германии одержали победу над командой Венгрии.

Сборная Германии стала первым участником плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 19 июня, футболисты сборной Германии одержали победу над командой Венгрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы и стали первыми участниками плей-офф турнира.

Встреча группы А, которая прошла в Штутгарте, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой сборной.