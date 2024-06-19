Путин: Россия поможет Вьетнаму в создании центра ядерной науки и технологий

В формировании отрасли примет участие Росатом.

Россия поможет Вьетнаму в создании центра ядерной науки и технологий. Об этом в среду, 19 июня, заявил президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии Росатома центра ядерной науки и технологий», — написал глава российского государства в статье для центрального органа Компартии Вьетнама «Нян зан» в преддверии своего госвизита в страну.

Путин отметил, что «российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнерам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление ее кадрового потенциала».