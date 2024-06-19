Мэрия Рязани разъяснила правила бесплатной парковки для многодетных семей

По данным мэрии, льгота распространяется на одну машину, принадлежащую любому члену многодетной семьи, при условии, что сведения об автомобиле внесены в парковочный реестр.

Мэрия Рязани разъяснила правила бесплатной парковки для многодетных семей. Информация появилась на официальном сайте городской администрации.

По данным мэрии, льгота распространяется на одну машину, принадлежащую любому члену многодетной семьи, при условии, что сведения об автомобиле внесены в парковочный реестр.

Отмечается, что ранее полученные парковочные разрешения переоформлять не требуется.

Напомним, мэрия Рязани приняла решение об отмене платных парковок для многодетных семей. Теперь они будут бесплатными.