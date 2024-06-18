В Госдуме предложили отменить мораторий на внеплановые проверки общепита

Напомним, в Москве, Казани и Нижнем Новгороде произошла вспышка ботулизма. Госпитализированы более ста человек.

В Госдуме предложили отменить мораторий на внеплановые проверки общепита. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты после вспышки ботулизма предлагают отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий общепита. Предложение по этому поводу на имя премьера Мишустина уже направил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Напомним, в Москве, Казани и Нижнем Новгороде произошла вспышка ботулизма. Госпитализированы более ста человек.