Опубликован прогноз погоды на 18 июня в Рязанской области

Во вторник, 18 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами возможна гроза, в отдельных районах град.

Опубликован прогноз погоды на 18 июня в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 18 июня, будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами возможна гроза, в отдельных районах град.

Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду при грозе порывы 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем +22, +27 градусов.

Ранее для рязанец выпустили метеопредупреждение об аномальной жаре.