В рязанском лесу обнаружили смертельно опасное грибовидное «существо»

Ликогалу древесинную заметили в Мещере.

В рязанском лесу обнаружили смертельно опасное грибовидное «существо». Кадры опубликовал житель региона Александр Шарапов.

Ликогалу древесинную он заметил в Мещере.

«Крайне опасное существо, да не гриб не плесень и не животное. Способно перемещаться. Споры попадая в живой организм начинают размножаться с печальным итогом. Руками не трогать, ногами не топтать, легко переносятся на обуви», — написал автор снимков.

Справка:

Ликогала древесинная — вид слизевиков. Произрастает на полусгнивших пнях и бревнах.

Поначалу «существо» похоже на небольшой шарик розово-кораллового цвета, скрывающий под оболочкой кремово-розовую жидкость. Размер — не более полутора сантиметров в диаметре. Потом ликогала темнеет и к началу распыления спор становится бурой и бородавчатой.

Фото: личная страница Александра Шарапова