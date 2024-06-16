В рязанском лесу обнаружили смертельно опасное грибовидное «существо». Кадры опубликовал житель региона Александр Шарапов.
Ликогалу древесинную он заметил в Мещере.
«Крайне опасное существо, да не гриб не плесень и не животное. Способно перемещаться. Споры попадая в живой организм начинают размножаться с печальным итогом. Руками не трогать, ногами не топтать, легко переносятся на обуви», — написал автор снимков.
Справка:
Ликогала древесинная — вид слизевиков. Произрастает на полусгнивших пнях и бревнах.
Поначалу «существо» похоже на небольшой шарик розово-кораллового цвета, скрывающий под оболочкой кремово-розовую жидкость. Размер — не более полутора сантиметров в диаметре. Потом ликогала темнеет и к началу распыления спор становится бурой и бородавчатой.
Фото: личная страница Александра Шарапова