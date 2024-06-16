В Одинцово двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части
В Одинцово двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части. Об этом
Инцидент произошел в районе Можайского шоссе. По данным Telegram-канала, мужчина убегал от преследователей по дороге, но споткнулся и упал.
Один из нападавших ударил его кулаком по голове, а другой — нанес несколько ножевых. После этого злоумышленники скрылись с места.
Информации о состоянии пострадавшего нет. Сказано, что нападавших разыскивают.
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