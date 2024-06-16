В Одинцово двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части

В Одинцово двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошел в районе Можайского шоссе. По данным Telegram-канала, мужчина убегал от преследователей по дороге, но споткнулся и упал.

Один из нападавших ударил его кулаком по голове, а другой — нанес несколько ножевых. После этого злоумышленники скрылись с места.

Информации о состоянии пострадавшего нет. Сказано, что нападавших разыскивают.