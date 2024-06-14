В Шебекино в результате попадания боеприпаса в жилой дом пострадали люди

В Шебекино в результате попадания украинского боеприпаса в жилой дом пострадали люди. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, пострадали 3 человека. Все службы выехали на место ЧП.

Отмечается, что под завалами кричат дети. По данным Telegram-канала «SHOT», после обстрела ВСУ обрушилось 15 квартир. Количество пострадавших возросло до пяти. Сейчас под завалами могут находиться минимум пять человек.