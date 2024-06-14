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В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил и ограбил двух пенсионерок

В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил и ограбил двух пенсионерок. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Инциденты случились в доме на Петергофском шоссе.

Злоумышленник заходил с пожилыми женщинами в подъезд, опережал их на лестнице, а затем сталкивал с нее и наносил удары ногами по голове. Когда жертвы теряли сознание, он забирал их вещи и скрывался.

Нападавшего вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали.

Видео можно посмотреть по ссылке.