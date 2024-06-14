В Рязани сдали первый проект местных инициатив

В пятницу, 14 июня, завершился ремонт дороги по Озерному проезду в поселке Семчино. Инициатива, выдвинутая жителями, в дальнейшем получила областную поддержку в рамках программы местных инициатив.

В Рязани сдали первый проект местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу, 14 июня, завершился ремонт дороги по Озерному проезду в поселке Семчино. Инициатива, выдвинутая жителями, в дальнейшем получила областную поддержку в рамках программы местных инициатив.

В приемке приняли участие депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, специалисты администрации города Рязани, подрядчик, инициативная группа жителей.

Также состоялась проверка хода работ — ремонта дороги по 4-му Озерному проезду. Ожидается, что этот объект, приоритетность которого также была указана жителями, будет завершен на следующей неделе.

«Жители Семчино уже были участниками программы также с дорожными объектами. Активисты поблагодарили Правительство Рязанской области за возможность решать приоритетные проблемы благодаря программе местных инициатив», — отметили в мэрии.