В результате аварии в Касимовском районе пострадала женщина
Полиция проводит проверку.
В результате аварии в Касимовском районе пострадала женщина. Подробности ДТП привела рязанская Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 14 июня, примерно в 13:00, на 196-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись «КАМАЗ», под управлением 45-летнего водителя и «Хендай Солярис», за рулем которого была 53-летняя женщина.
В результате ДТП 53-летняя водитель иномарки обращалась за медицинской помощью.
По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что в Касимовском районе произошло ДТП.