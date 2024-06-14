В результате аварии в Касимовском районе пострадала женщина

Полиция проводит проверку.

В результате аварии в Касимовском районе пострадала женщина. Подробности ДТП привела рязанская Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 14 июня, примерно в 13:00, на 196-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись «КАМАЗ», под управлением 45-летнего водителя и «Хендай Солярис», за рулем которого была 53-летняя женщина.

В результате ДТП 53-летняя водитель иномарки обращалась за медицинской помощью.

По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в Касимовском районе произошло ДТП.