В Кемерове неадекватный мужчина выпал из окна, напал на людей и попал под авто

В Кемерове неадекватный мужчина выпал из окна, напал на людей и попал под авто. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По словам очевидцев, на улице Космической дебошир вывалился со второго этажа, бросался на прохожих и попыталась распылить на ребенка монтажную пену.

Прохожие попытались утихомирить его, но буян проявил агрессию и начал драться. Мужчина порвал на себе футболку и выбежал на дорогу, где его сбила машина. Автомобиль скрылся с места ДТП.

Несколько минут пострадавший пролежал на проезжей части, а затем поднялся и продолжил неадекватное поведение.