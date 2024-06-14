Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в содержании заключенных

Несоблюдения в исправительном центре связаны с бытовыми условиями.

Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в содержании заключенных исправительного центра-2 УФСИН России по региону. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил ИД «Пресса».

Сотрудники надзорного органа проверили территорию, административные и жилищно-бытовые помещения. Служебную документацию, личные дела. Беседовали с сотрудниками и осужденными.

В результате были выявлены несоблюдения, связанные с бытовыми условиями содержания.

Начальнику ИЦ-2 УФСИН России по Рязанской области внесли представление.

Как сообщила помощник прокурора Рязанского района Наталья Акимова, ход и результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.