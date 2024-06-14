Прокуратура обязала рязанских чиновников отремонтировать дорогу в Касимовском районе

Отмечается, что прокуратура провела проверку после жалоб жителей. Выяснилось, что 14,5 км дороги «Касимов — Земское — Булгаково — Вырково — Ярыгино — Мимишкино» находятся в ненадлежащем состоянии.

Прокуратура обязала рязанских чиновников отремонтировать дорогу в Касимовском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что прокуратура провела проверку после жалоб жителей. Выяснилось, что 14,5 км дороги «Касимов — Земское — Булгаково — Вырково — Ярыгино — Мимишкино» находятся в ненадлежащем состоянии.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» обязанности привести улично-дорожную сеть в соответствие с требованиями ГОСТа.