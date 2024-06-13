В Рязани десятки домов остались без света
Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.
В Рязани десятки домов остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет по адресам:
- улица 1-ая, 2-ая Красная;
- проезд Шабулина;
- улица Старореченская;
- улица Октябрьская;
- Московское шоссе;
- улица Ветеринарная;
- улица Сельскохозяйственная;
- Сельскохозяйственный переулок;
- улица Великанова;
- улица Юбилейная;
- 184-й км Окружной дороги;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;
- улица Коломенская;
- Народный бульвар;
- улица Связи;
- улица Соколовская;
- улица 1-ая, 2-ая Прудная;
- Прудный проезд;
- Прудный переулок;
- Куйбышевское шоссе.
Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.