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В Рязани десятки домов остались без света
Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.

В Рязани десятки домов остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет по адресам:

  • улица 1-ая, 2-ая Красная;
  • проезд Шабулина;
  • улица Старореченская;
  • улица Октябрьская;
  • Московское шоссе;
  • улица Ветеринарная;
  • улица Сельскохозяйственная;
  • Сельскохозяйственный переулок;
  • улица Великанова;
  • улица Юбилейная;
  • 184-й км Окружной дороги;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;
  • улица Коломенская;
  • Народный бульвар;
  • улица Связи;
  • улица Соколовская;
  • улица 1-ая, 2-ая Прудная;
  • Прудный проезд;
  • Прудный переулок;
  • Куйбышевское шоссе.

Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.