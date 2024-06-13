В Рязани десятки домов остались без света

Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.

В Рязани десятки домов остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет по адресам:

улица 1-ая, 2-ая Красная;

проезд Шабулина;

улица Старореченская;

улица Октябрьская;

Московское шоссе;

улица Ветеринарная;

улица Сельскохозяйственная;

Сельскохозяйственный переулок;

улица Великанова;

улица Юбилейная;

184-й км Окружной дороги;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;

улица Коломенская;

Народный бульвар;

улица Связи;

улица Соколовская;

улица 1-ая, 2-ая Прудная;

Прудный проезд;

Прудный переулок;

Куйбышевское шоссе.

Бригады осуществляют ремонтные работы. Электричество восстановят в течение четырех-пяти часов с момента отключения.