В Рязани дети камнями разбили окна машины

Инцидент произошел на улице Гоголя в гаражном кооперативе «ГК Труженик». На место происшествия вызывали полицию.

В Рязани дети камнями разбили окна машины. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел 10 июня на улице Гоголя в гаражном кооперативе «ГК Труженик».

На опубликованных кадрах видно четверых детей, которые с крыши бросают камни в окна припаркованной машины.

Как уточнил автор поста, на место происшествия вызывали полицию, заявление написано.

Фото и видео: Олег Юшкин