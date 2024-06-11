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В Шацком районе массово погибли урожай и пчелы
Отмечается, что это случилось после обработки полей.

В Шацком районе массово погибли урожай и пчелы. Об этом написали местные жители в группе «Шацк 18+".

По их словам, растения и насекомые в селе Каверина были повреждены после обработки полей ООО „Подсосенки“.

"Сделала фото- и видеофиксацию огорода своих родителей, но точно знаю, что у всего села такая беда. Нас оставили без урожая! Будем писать заявление в прокуратуру области и во все инстанции! Вы отравили почву. Оставили простых людей без урожая. Столько труда и денег все вложили в свои огороды и вы за один день все уничтожили! Кто будет за это отвечать???», — написала автор публикации.

В комментариях сельчане поддержали девушку и подтвердили факт уничтожения урожая и пчел.

«Самолет пролетал над полями ООО „Подсосенки“. Что-то разбрызгивал и ветром все принесло в село на огороды. Все, что уже взошло стало жёлтым и листы стали как пластиковые. Сохнут и осыпаются. Похоже, что сгорели. На внешний вид пока в норме только лук и картошка, но листы картошки тоже как искусственные стали. Время покажет, что с ней. Сегодня пересеивали морковь, посадили новые огурцы. Свёкла, все виды капусты просто умерли. Ждем, что станет с малиной. А пчел уже не вернёшь», — поделились пользователи.