В России запретили приватизировать имущество религиозного назначения

Соответствующий закон приняла Госдума.

В России запретили приватизировать имущество религиозного назначения. Об этом пишет «АиФ».

Соответствующий закон приняла Госдума.

Документ уточняет правовое регулирование безвозмездной передачи в собственность или пользование религиозным организациям имущества: культовые здания, строения, сооружения, в том числе, церкви, часовни, колокольни, костелы, кирхи, мечети, синагоги, буддийские храмы, пагоды, молельные дома, относящихся к объектам культурного наследия.

После вступления закона в силу, сделки приватизации имущества религиозного назначения, совершенные с 2010 года, могут быть признаны недействительными по решению суда по каждому конкретному объекту.

Фото Московская Патриархия.