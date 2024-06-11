Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
27°
Срд, 12
27°
Чтв, 13
24°
ЦБ USD 89.02 0.03 12/06
ЦБ EUR 95.74 0.1 12/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 11/06 18:50
Нал. EUR 91.50 / 107.00 11/06 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
3 437
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
4 375
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
3 593
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
6 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
СК организовал проверку после гибели 16-летнего рязанца
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СК организовал проверку после гибели 16-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, 11 июня 16-летний подросток проник на территории трансформаторной подстанции на стройке, где его ударило током. Он погиб на месте.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.