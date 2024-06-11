СК организовал проверку после гибели 16-летнего рязанца

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СК организовал проверку после гибели 16-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, 11 июня 16-летний подросток проник на территории трансформаторной подстанции на стройке, где его ударило током. Он погиб на месте.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.