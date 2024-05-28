На восьми рязанских улицах восстановят дорожное покрытие

Отмечается, что на дороги областного центра выделили 394 млн рублей.

На восьми рязанских улицах отремонтируют дороги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что на дороги областного центра выделили 394 млн рублей.

По его данным, восстановление дорожного покрытия сделают улицах Новая, Есенина, Тимуровцев, Интернациональная, Московское, Касимовское, Михайловское и Куйбышевское шоссе.

Кроме того, капитальный ремонт проведут на участке от улицы Роща до спорткомплекса в поселке Мехзавода и улицы Крупской от д. 16 корп.1 до Юбилейной.

Как сообщил губернатор, у перинатального центра на улице Княжье поле и напротив дома 27 корп.3 на Зубковой обустроят заездные карманы и остановки общественного транспорта.

В эти средства заложены также модернизация светофоров на 49 регулируемых перекрестках и оборудование десяти нерегулируемых пешеходных переходов.