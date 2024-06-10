В Челябинской области пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

В Челябинской области 72-летнего пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Школьница рассказала родителям, что пожилой мужчина растлил ее. Взрослые написали заявление в полицию. По данным собеседника издания, в настоящее время мужчина задержан, однако обвинения ему пока не предъявили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.