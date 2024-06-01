Полиция прокомментировала инцидент с ребенком на игрушечной машине

В рязанской полиции прокомментировали инцидент с ребенком за рулем игрушечного автомобиля, которого заметили на проезжей части.

В рязанской полиции прокомментировали инцидент с ребенком за рулем игрушечного автомобиля, которого заметили на проезжей части.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, сообщается в официальном телеграм-канале.

Также в полиции напомнили, что по закону предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. За это грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 500 рублей.

Напомним, ребенка заметили на перекрестке улиц Солнечной и Каширина.