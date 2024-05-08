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Власти США начали работу над новыми пакетами военной помощи Украине
Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

Власти США начали работу над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал чиновник.

Он также выразил уверенность, что США продолжат отправлять Украине оружие теми же темпами, что и до перерыва в поставках.