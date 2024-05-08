Младенцу с синдромом короткой кишки из Рязани собрали деньги на лечение

Напомним, у трехмесячного Матвея Ревуцкого диагностировали синдром короткой кишки. Ему уже удалили больше половины тонкого кишечника.

Младенцу с синдромом короткой кишки из Рязани собрали деньги на лечение. Об этом сообщает сайт «Русфонда».

Напомним, у трехмесячного Матвея Ревуцкого диагностировали синдром короткой кишки. Ему уже удалили больше половины тонкого кишечника.

Ребенок не может питаться ни материнским молоком, ни обычными смесями, его организм их не усваивает. Для жизни ему необходимо специальное питание, препараты для капельницы и расходные материалы на полгода.

На лечение мальчика собрали 1,7 миллиона рублей.