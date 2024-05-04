Объявлен сбор средств на лечение младенца из Рязани с синдромом короткой кишки

Большую часть суммы уже смогли собрать. Сейчас малышу не хватает 776 151 рублей.

Объявлен сбор средств на лечение младенца из Рязани с синдромом короткой кишки. Об этом сообщает благотворительный сайт «Русфонд».

У трехмесячного Матвея Ревуцкого диагностировали синдром короткой кишки. Ему уже удалили больше половины тонкого кишечника.

Ребенок не может питаться ни материнским молоком, ни обычными смесями, его организм их не усваивает. ДЛя жизни ему необходимо специальное питание, препараты для капельницы и расходные материалы на полгода. Все это стоит более полутора миллионов рублей.

Большую часть суммы уже смогли собрать. Сейчас малышу не хватает 776 151 рублей.