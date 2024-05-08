Численность шелкопряда в Рязанской области уменьшится в 2025 году. Об этом в эфире ГТРК «Ока» заявила директор рязанского филиала ФБУ «Рослесозащиты» Галина Кононова.
По ее словам, Рязанская область с 2023 года находится на пике численности шелкопряда.
«Я полагаю, что этот год [2024] будет сложный по объеданию, соизмеримый с прошлым», — сказала Кононова, добавив, что в 2025 году численность шелкопряда уменьшится.
Она уточнила, что обработку в 2024 году проведут не на всей площади очага. Это, по ее словам, связано с тем, что многие территории имеют законодательные ограничения.
Напомним, в рязанском минприроды рассказали РЗН. Инфо, как будут бороться с шелкопрядом. Также в ведомстве назвали причину поздней обработки рязанских лесов от шелкопряда.
Кроме того, в мае рязанцев попросили воздержаться от походов в лес из-за обработки шелкопряда. Территории обработают специальным биологическим препаратом.