Жители Ряжска рассказали, что бойцы СВО похоронены напротив туалета

Речь идет о Новом кладбище на улице Серебрякова.

Жители Ряжска недовольны местами захоронения бойцов СВО. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

Речь идет о Новом кладбище на улице Серебрякова. По словам жителей, погибшие похоронены за воротами, напротив туалета, рядом с парковкой для машин.

Кроме того, жители рассказали, что в Ряжске на Пасху возле могил бойцов СВО торговали венками и цветами.

Администрация Ряжского округа отреагировала на жалобы и ответила, что в 2024 году планируют благоустроить территорию захоронения участников спецоперации и на первом этапе работ установят ограждения. На данный момент работают над проектом.

По словам администрации, в 2025 году подадут заявку на участие в программе поддержки местных инициатив, чтобы продолжить благоустройство аллеи памяти, посвященной бойцам СВО.

По поводу торговли мэрия ответила, что не выдавала разрешения на это. Запланированы рейды.

Ранее в редакцию РЗН. инфо обращались жители Рыбного с жалобой на место захоронения участников специальной военной операции.