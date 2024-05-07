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Путин подписал указ о национальных целях развития России
Об этом стало известно во вторник, 7 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Основными национальными целями развития являются:

  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.