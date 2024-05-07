Путин подписал указ о национальных целях развития России

Об этом стало известно во вторник, 7 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Основными национальными целями развития являются: