Путин подписал указ о национальных целях развития России
Об этом стало известно во вторник, 7 мая.
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Основными национальными целями развития являются:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.