На Украине задержали офицеров, готовивших покушение на Зеленского

Полковника Андрея Гука задержали в его доме в районе Конча-Заспа в Киеве. Полковника Деркача задержали в Сумской области — туда он выехал на Пасху. Также указывается, что у офицеров изъяли «средства поражения» и другие доказательства их намерений.

На Украине задержали двух офицеров Управления госохраны. Их подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка* и руководителя ГУР Кирилла Буданова*, пишет «Страна.ua».

По данным СМИ, начальника одного из департаментов Управления госохраны, полковника Андрея Гука задержали в его доме в районе Конча-Заспа в Киеве. Полковника Деркача задержали в Сумской области — туда он выехал на Пасху. Также указывается, что у офицеров изъяли «средства поражения» и другие доказательства их намерений.

«На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить», — сообщает издание.

Также уточняется, что Буданова планировали убить еще до Пасхи — по дому, где он находится, должны были произвести ракетный удар. Помимо этого, в ведомстве добавили, что сотрудников УГО отправили под стражу.

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов