Директор ФСБ Бортников сообщил, где находится организатор теракта в «Крокусе»

По его словам, есть основной организатор, который сидит за границей.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта В «Крокус Сити Холле» находится за границей. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, есть основной организатор, который сидит за границей.

Бортников отметил, что в рамках следствия проходят необходимые процедуры для того, чтобы «каким-то образом до него дотянуться».

Напомним, ранее силовики ликвидировали предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус».

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.