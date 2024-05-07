Директор ФСБ Бортников сообщил, где находится организатор теракта в «Крокусе»
По его словам, есть основной организатор, который сидит за границей.
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта В «Крокус Сити Холле» находится за границей. Об этом пишет «Интерфакс».
По его словам, есть основной организатор, который сидит за границей.
Бортников отметил, что в рамках следствия проходят необходимые процедуры для того, чтобы «каким-то образом до него дотянуться».
Напомним, ранее силовики ликвидировали предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус».
Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.