Силовики ликвидировали предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус»

. Отмечается, что 47-летний мужчина три недели скрывался от силовиков. Сначала в лесу около подмосковного Чехова.

Силовики ликвидировали предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предполагаемого пособника террористов, напавших на «Крокус», ликвидировали в Ленобласти. Отмечается, что 47-летний мужчина три недели скрывался от силовиков. Сначала в лесу около подмосковного Чехова.

В марте 2024 года агент украинской разведки приехал в РФ из Литвы. В России он планировал устроить несколько терактов: на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти. Минно-взрывному и стрелковому делу он обучался в городе Пабраде в Литве.