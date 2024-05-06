Рязанская компания «Лига-Флекс» стала участником нацпроекта «Производительность труда»

Компания «Лига-Флекс» из Рязанского района, производящая суперконцентраты и красители для полимерных изделий, стала участником национального проекта «Производительность труда».

Осенью прошлого года «Лига-Флекс» успешно завершила проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», участие в котором позволило повысить эффективность производственного процесса и нарастить выручку за 2023 год. Реализовывать проект помогали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Как пояснил исполнительный директор «Лига-Флекс» Дмитрий Киселев, компания стремится дальше повышать эффективность своей работы, поэтому продолжит сотрудничество с РЦК.

«Предприятие не останавливается на достигнутом. Для нас это положительная тенденция на пути формирования культуры непрерывных улучшений, поэтому наши эксперты из РЦК помогут еще глубже взглянуть на производственный процесс, применить и адаптировать новые инструменты бережливого производства. Как показывает наш опыт сопровождения подобных проектов, в будущем компания сможет без дополнительных инвестиций ежегодно наращивать производительность труда и снижать себестоимость продукции», ― отметил директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году.

Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.