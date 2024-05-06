Россиянам назвали красивые места для майского отдыха без толп туристов

Среди них Мурманская область, Краснодарский край и Алтай.

Россиянам назвали красивые места для майского отдыха без толп туристов. Об этом в понедельник, 6 мая, написали «Известия» со ссылкой на сервис «Туту».

Эксперты отметили, что в последний весенний месяц во многих регионах туристов значительно меньше, чем летом, особенно если ехать в будни.

Одним из направлений можно выбрать Мурманскую область. Погода в это время неустойчивая: днем могут быть и заморозки, и дожди. Это позволяет любителям зимних видов спорта продлить сезон. Горнолыжные курорты там работают до июня. Также можно оценить красоту природы, увидеть полярный день и отправиться на рыбалку.

Второй вариант — Краснодарский край. Отдыхающих здесь много всегда, но в мае их меньше, чем летом. Туроператоры предлагают отправиться к водопадам, в горы или устроить выходные в спа-отеле. Еще один вариант необычного путешествия по региону — поездка по винодельням на автомобиле.

На Алтае в это время можно застать цветение маральника. Поездку рекомендуют дополнить отдыхом в глэмпинге в горах, однодневным лесным походом или путешествием к Каракольским озерам.

В средней полосе России туристам предложили посетить Самару с множеством достопримечательностей.

В Бурятии стоит познать буддизм и насладиться величием Байкала.

В республике Калмыкия тоже можно понакомиться с этим религиозным направлением.

А Ростовская область летом может быть перевалочным пунктом у тех, кто едет на автомобиле к морю.

«Но этот город, несомненно, стоит отдельного путешествия и первое, с чего стоит начать знакомство с Ростовом, — еда», — заключили аналитики.