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Рязань заняла 43 место в рейтинге среди городов страны по качеству жизни
Среди проблем, снижающих качество жизни, выделены экология, образование, условия ведения бизнеса, медицина, работа предприятий ЖКХ.

Рязань заняла 43 место в рейтинге среди городов страны по качеству жизни, опубликованном Финансовым университетом при Правительстве России по итогам первого квартала 2024 года.

Рязань набрала 58,4 балла. Среди проблем, которые снижают качество жизни, выделены экология, образование, условия ведения бизнеса, медицина, работа предприятий ЖКХ.

В тройку лидеров вошли Грозный, Москва, Сочи.

Ранее Рязанская область заняла 24 место в итоговом рейтинге 2023 года среди регионов России по нескольким критериям качества жизни.