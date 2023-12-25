Рязанская область заняла 24 место в итоговом рейтинге 2023 года среди регионов страны по качеству жизни

Это и социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, а также приверженность жителей здоровому образу жизни.