В Рязани пройдет Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства

В Рязани состоится финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства. Мероприятие пройдет на базе Учебного центра «Прайм» сети клиник «Прайм-стоматология» в июне.
Врачи-стоматологи поборются за звание чемпиона России 2024 года в номинациях «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов».
Судьи — ведущие эксперты стоматологии:
- Владимир Садовский, заместитель председателя Совета Общества врачей России (ОВР), Почетный Президент СтАР (г. Москва);
- Эдуард Гильмияров, д.м.н., профессор, академик РАЕ (г. Самара);
- Наталья Власова, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, (г. Москва).
Помимо финала Чемпионата в лекционном зале клиник «Прайм-стоматология» пройдет бесплатная конференция с лекциями для студентов стоматологического факультета.
«Индустрия эстетической стоматологии не стоит на месте. Инновационные технологии позволяют не только восстановить первозданное естество зубов, но сделать улыбку идеальной с точки зрения формы, цвета, блеска
Как рассказали в «Прайм-стоматологии», один из их специалистов, Мария Бессонова, в свое время стала «Чемпионом стоматологического мастерства 2019». Этот факт, а также уровень всей клиники в целом дали возможность «Прайм-стоматологии» принимать в своих стенах Всероссийский чемпионат.