В Рязани пройдет Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства

Мероприятие пройдет на базе Учебного центра «Прайм» сети клиник «Прайм-стоматология» в июне.

В Рязани состоится финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства. Мероприятие пройдет на базе Учебного центра «Прайм» сети клиник «Прайм-стоматология» в июне.

Врачи-стоматологи поборются за звание чемпиона России 2024 года в номинациях «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов».

Судьи — ведущие эксперты стоматологии:

Владимир Садовский, заместитель председателя Совета Общества врачей России (ОВР), Почетный Президент СтАР (г. Москва);

Эдуард Гильмияров, д.м.н., профессор, академик РАЕ (г. Самара);

Наталья Власова, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, (г. Москва).

Помимо финала Чемпионата в лекционном зале клиник «Прайм-стоматология» пройдет бесплатная конференция с лекциями для студентов стоматологического факультета.

«Индустрия эстетической стоматологии не стоит на месте. Инновационные технологии позволяют не только восстановить первозданное естество зубов, но сделать улыбку идеальной с точки зрения формы, цвета, блеска и т. д. Сегодня мы можем говорить, что уровень эстетических реставрационных работ совершенен. Врач-стоматолог, воплощая в жизнь мечты пациента, применяет техники осветления, отбеливания эмали зубов, эстетической реставрации и т. д. » — сказала член жюри, вице-председатель Совета секции «Эстетическая стоматология» Стоматологической Ассоциации России Ирина Беленова.

Как рассказали в «Прайм-стоматологии», один из их специалистов, Мария Бессонова, в свое время стала «Чемпионом стоматологического мастерства 2019». Этот факт, а также уровень всей клиники в целом дали возможность «Прайм-стоматологии» принимать в своих стенах Всероссийский чемпионат.