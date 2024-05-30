Глава МИД Италии заявил, что страна не находится в состоянии войны с Россией

Отмечается, что вся техника, которую отправляют на Украину, должна быть использована в пределах ее границ.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала заявил, что страна не находится в состоянии войны с Россией. Его слова передают. «Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины», — сказал он.