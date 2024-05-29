В России сатанизм могут признать экстремистским движением

По словам Игоря Иванишко, инициативу поддержали в МВД, Минюсте и органах прокуратуры.

В России сатанизм могут признать экстремистским движением. Об этом сообщили « Известия ».

По данным судебного эксперта-религиоведа Игоря Иванишко, такая возможность прорабатывается.

«Надеемся, что данная инициатива будет положительным образом финализирована к концу текущего года, и Верховным Судом будут признаны экстремистскими все движения сатанистов в целом, а не отдельные сатанистские секты. Но для соответствующего иска, нам предстоит сформировать убедительную доказательную базу», — сказал Иванишко. По его словам, инициативу поддержали в МВД, Минюсте и органах прокуратуры.