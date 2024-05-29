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МЧС опубликовало список пляжей в Рязанской области и даты их открытия
Напомним, в Рязани будут работать пять пляжей.

МЧС опубликовало список пляжей в Рязанской области и даты их открытия. Пост разместили в Telegram-канале ведомства.

  • «Борки 1» — 1 июня;
  • «Борки 2» — 1 июня;
  • «Борки 3» — 1 июня;
  • «Ореховое озеро» — 1 июня;
  • п. Солотча, «Лысая гора» — 10 июня;
  • Александро-Невский р-н с. Нижний Якимец «Немецкий» — 15 июня;
  • р.п. Ермишь, пруд Ермишь — 6 июня;
  • с. Захарово ручей Жрака — 1 июня;
  • р.п. Кадом оз. Белое — 15 июня;
  • г. Касимов «Затон» р. Ока — 15 июня;
  • Касимовский р-н р. п Сынтул оз. Сынтул — 1 июня;
  • д. Лункино, оз. Белое, ДОЛ «Радуга» 1 июня;
  • д. Селезнево оз. Чистое — 1 июня;
  • Кораблинский р-н п. Ибердский — 1 июня;
  • р.п. Милославское — 1 июня;
  • г. Михайлов р. Проня — 1 июня;
  • Пителинский район с. Потапьево р. Пет — 1 июня;
  • Пронский район г. Новомичуринск водохранилище — 10 июня;
  • Путятинский МО д. Александровка р. Нетрожь — 1 июня;
  • г. Рыбное р. Вожа — 1 июня;
  • Ряжский МО р. Хупта — 1 июня;
  • Рязанский р-н с. Поляны «Окская жемчужина» — 1 июня;
  • р.п. Сараи, р. Верда — 15 июня;
  • Сасовский МО с. Устье р. Цна — 1 июня;
  • Скопинский р-н с. Успенское — 1 июня;
  • г. Спасск пляж «Центральный» 13 июня;
  • с. Ижевское — 15 июня;
  • с. Кирицы пляж ДТС «Кирицы» — 15 июня;
  • с. Выползово пляж ДОЛ «Звездный» — 25 июня;
  • р.п. Старожилово р. Истья — 17 июня;
  • Чучковский район с. Ункосово водохранилище — 8 июня;
  • Шацкий район с. Тарадеи — 1 июня;
  • р.п. Шилово р. Ока «Нерский парк» — 1 июня.