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Единороссы выступили с инициативой о поддержке семей с детьми по единому стандарту

Как сообщает сайт партии, «Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей.

«В России каждая десятая семья — многодетная. Главная задача указа президента — обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики», — отметила глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В частности, в стандарт вошли такие меры, как: выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка; содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких, как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы; повышение доступности услуг по уходу и присмотру за детьми — развитие службы социальных нянь; компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. Сейчас они есть в 59 субъектах РФ и городе Байконур.

«Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме, и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации „Единой России“ были бы очень полезны», — отметила Ольга Баталина.

Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который Президент поручил разработать в послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах — их поступило более 3,5 тысяч.

«Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок — расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок — популяризация семейных ценностей», — рассказала Анна Кузнецова.

Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.