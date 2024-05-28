Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: ЕГЭ — это важный этап в обучении

В Рязанской области стартовала сдача ЕГЭ по русскому языку.

Ректор РГРТУ Михаил Чиркин обратился с напутственными словами к выпускникам 11 классов.

«Единый государственный экзамен — это важный этап в обучении, поскольку результаты этого экзамена могут существенно повлиять на будущее образование и карьерные перспективы. Успешная сдача ЕГЭ открывает двери к получению высшего образования, помогает выбрать профессию и реализовать свои потенциалы», — сказал он.

По его словам, выпускники не должны забывать о возможности получить помощь и поддержку от своих учителей, родителей и наставников.