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Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине обладает Верховная Рада
Президент России отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьезного анализа.

Президент России Владимир Путин заявил, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Об этом Путин заявил перед журналистами по итогам визита в Узбекистан.

«Есть ст. 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Это предварительный анализ», — сказал президент России. Он подчеркнул, что в таких условиях, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Рады.

Президент России отметил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского требует серьезного анализа. Однако Путин уточнил, что известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.