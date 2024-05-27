Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев о разрушающемся памятнике в Приокском

Реставрировать плитку и обустраивать ограждения у памятника в 2024 году не планируют из-за дефицита бюджетных средств.

Мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо жалобы рязанцев о разрушающемся памятнике Советско-Польского братства по оружию.

В ведомстве отметили, что реставрировать плитку и обустраивать ограждения у памятника в 2024 году не планируют из-за дефицита бюджетных средств.

Кроме того, в мэрии сообщили, что ежедневно «Дирекция благоустройства» проводит в парке уборку территории.

Напомним, рязанцы сообщили о разрушающемся памятнике Советско-Польского братства по оружию.