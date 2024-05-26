Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
23°
Пнд, 27
19°
Втр, 28
21°
ЦБ USD 89.7 -0.55 25/05
ЦБ EUR 97.1 -0.78 25/05
Нал. USD 86.20 / 99.00 25/05 16:45
Нал. EUR 93.50 / 115.00 25/05 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
2 352
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
13 303
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
4 525
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
14 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ставрополе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В воскресенье, 26 мая, в Ставрополе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Азовской. По предварительным данным ведомства, водитель авто «ВАЗ-211230» не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

Отмечается, что пострадали двое пассажиров 18 и 22 лет. Их доставили в больницу с травмами головы и переломами рук.

26-летний водитель не пострадал. На него составили административные протоколы за управление без прав и страховки.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»