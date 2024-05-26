В Ставрополе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В воскресенье, 26 мая, в Ставрополе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Азовской. По предварительным данным ведомства, водитель авто «ВАЗ-211230» не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

Отмечается, что пострадали двое пассажиров 18 и 22 лет. Их доставили в больницу с травмами головы и переломами рук.

26-летний водитель не пострадал. На него составили административные протоколы за управление без прав и страховки.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»