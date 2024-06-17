Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифицированных специалистах в промышленности

Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труда.

Руководитель службы управления персоналом компании «ТЕПЛОВОДОХРАН» Екатерина Максимова честно о ситуации с кадрами в промышленном сегменте.

Какая сейчас ситуация с кадрами для промпредприятий на рынке в стране, регионе?

В последние два года мы сталкиваемся с кадровым дефицитом на рынке труда. Когда рынок всей страны находится в состоянии турбулентности, найти классных специалистов становится всё сложнее.

Уменьшилось количество соискателей/активных резюме (молодежи стало меньше в принципе, люди стали менее активно искать новую работу, все больше кандидатов принимают решение не менять текущее место работы). Сейчас в стране самый низкий показатель безработицы за всю историю исследований. В 2023 он составил 3,2%, в марте 2024 — 2,7%, достигнув исторического минимума.

Плохо ли это для бизнеса? Да. Промышленные предприятия стремятся «удерживать» людей на текущем месте. Запросы соискателей увеличиваются, а компании не перестают переманивать опытных сотрудников: найм сотрудников в промышленности стал более интенсивным.

Компания «ТЕПЛОВОДОХРАН» сейчас очень активно расширяется — как раз последние два года. Мы стали выпускать новые продукты, ряд продуктов находится сейчас в разработке, продажи выросли, мы вышли на новые рынки сбыта. Все это, конечно, повлекло за собой увеличение численности сотрудников, организацию новых подразделений, производственных участков.

За прошлый год, например, численность «ТЕПЛОВОДОХРАН» выросла на 21%. Мы гордимся, что наши сотрудники рекомендуют компанию своим друзьям. На ближайшие 5 лет мы также планируем интенсивный рост предприятия. Строим новый завод в индустриальном парке «Рязанский».

Что может дать «ТЕПЛОВОДОХРАН»?

Предприятие гарантирует своим сотрудникам стабильность, нам в этом году исполняется 27 лет — мы знаем, о чем говорим.

Белая зарплата, годовой бонус, есть программа премирования за рационализаторские идеи, за стаж работы в компании, программа материальной помощи: выплаты при рождении ребенка, сложной жизненной ситуации, также ДМС для сотрудников.

В компании «ТЕПЛОВОДОХРАН» есть корпоративный учебный центр, действует система наставничества для новичков, профессиональное обучение для сотрудников проводим за счет предприятия. Обучение, кстати, есть не только на старте — но и в течение профессиональной жизни у нас. Мы открыты для молодых специалистов, активно взаимодействуем с вузами и сузами, приглашаем студентов на практику.

Действует программа лояльности: предприятие оплачивает для сотрудников обеды в офис и на производство, абонементы в фитнес-центр, бассейн, уроки изучения английского языка, путевки в детские лагеря.

Мы ведем активную корпоративную жизнь — в организации проводится много мероприятий для сотрудников и их детей (корпоративы, конкурсы, экскурсии, подарки к праздникам, совместные походы в театр, на концерты).

Учебный центр

Отдельно хотелось бы сказать про учебный центр. Как часто вам, придя на новую работу, хотелось бы получать поддержку авторитетного, знающего человека, который направляет вас и верит, что все получится?

Одно из главных правил компании «ТЕПЛОВОДОХРАН» — это растить и развивать свою команду. Учебный центр на предприятии успешно решает следующие задачи по обучению:

Новичков в период адаптации. Это могут быть welcome-обучение, обучение продукту, программы ввода в должность, работа с наставником на практике. Сотрудников всех подразделений по самым разным направлениям работы. Это могут быть онлайн курсы, очные тренинги, практические мастер-классы. Нельзя не отметить, что профессиональное обучение у нас всегда происходит за счет компании. Молодых руководителей. На предприятии работает программа развития молодых руководителей, которая предусматривает изучение теории, прохождение тестирований, решение практических задач на реальных рабочих примерах и сопровождение, помощь сотрудников учебного центра и непосредственного руководителя на протяжении всего периода обучения. Руководителей с большим опытом работы. Мы считаем, что для достижения поставленных целей руководителю нужно постоянно развиваться, поэтому организуем профессиональное обучение в направлении своей деятельности для каждого руководителя и общие тренинги для всех руководителей, на которые приглашаем известных бизнес-тренеров, экспертов-практиков, коучей.

Все это помогает нам достигать поставленных целей и показывать множество реальных историй успеха и карьерного роста наших сотрудников.

У нас очень много историй успеха: как тех, кто вырос до руководящей должности в компании, так и тех, кто уже более 20 лет работает на предприятии, и является настоящим мастером своего дела. Например, у нас есть сотрудник, который пришел к нам еще студентом последнего курса на должность инженера, а спустя 4 года он уже занимает должность руководителя отдела.

Подчеркну — коллектив компании мультивозрастной, и это тоже наша сильная черта.

Кто нужен «ТЕПЛОВОДОХРАНУ» сейчас?

«ТЕПЛОВОДОХРАН» имеет статус IT-компании с 2022 года. В настоящий момент мы расширяем собственный отдел разработки, нам требуются программисты, а из-за расширения ассортимента продукции — специалисты отдела продаж, как в центральный офис в Рязани, так и в других регионах.

Какой дружеский совет для тех, кто после этого интервью, решит прийти на собеседование?

Предприятие достигло больших успехов на рынке, и основную роль в этом сыграл коллектив. Он дружный, люди преданы своему делу. Поэтому если вы настроены серьезно — мы ждем вас. Мы про трудоустройство надолго, с ростом и развитием, осознанием своего профессионального пути.

Со всеми открытыми вакансиями можно ознакомиться у нас на сайте — pulsarm.ru в разделе «Вакансии» . Также нам всегда можно направить резюме для добавления в кадровый резерв, предприятие быстро растет, могут появляться новые должности в самых разных направлениях.

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» (счетчики воды, тепла, газа, электроэнергии). Предприятие основано в 1997 году и сейчас является одним из лидеров рынка.