В России предложили отказаться от празднования школьных выпускных в ресторанах
По словам академика РАН, лучше выпускников отправить в парк.
В России предложили отказаться от празднования школьных выпускных в ресторанах. Об этом радиостанции «Говорит Москва»
По его словам, отказ от празднования выпускного в ресторанах поможет избежать употребления учениками спиртного. Лучше, как сказал Онищенко, отправить школьников в парк.
«Ресторан заинтересован [в продаже спиртных напитков], у детей ограничения нет — они совершеннолетние. Если бы они поехали все в парк культуры и отдыха…», — сказал Онищенко.
Он добавил, что единственный «минус» в изменении формата празднования выпускного — отсутствие у девушек возможности продемонстрировать платья.