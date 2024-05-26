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В России предложили отказаться от празднования школьных выпускных в ресторанах
По словам академика РАН, лучше выпускников отправить в парк.

В России предложили отказаться от празднования школьных выпускных в ресторанах. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил бывший главный санитарный врач РФ и академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, отказ от празднования выпускного в ресторанах поможет избежать употребления учениками спиртного. Лучше, как сказал Онищенко, отправить школьников в парк.

«Ресторан заинтересован [в продаже спиртных напитков], у детей ограничения нет — они совершеннолетние. Если бы они поехали все в парк культуры и отдыха…», — сказал Онищенко.

Он добавил, что единственный «минус» в изменении формата празднования выпускного — отсутствие у девушек возможности продемонстрировать платья.