В России подорожает мороженое
Стоимость молочного мороженого уже выросла на 15 процентов, а шоколадного — на 25 процентов.
В России летом подорожает мороженое. Об этом
По данным Telegram-канала, стоимость молочного мороженого уже выросла на 15 процентов, а шоколадного — на 25 процентов. Причина подорожания — рост цен на сырье, упаковку, логистику, а также высокая стоимость какао-бобов и молочных жиров.
«Производители покупают [какао-бобы] в разных местах и объемах (кому-то хватает и два процента на тонну смеси). Поэтому скачок цен будет разным. Например, пломбир особо не подорожает. А вот сливочное или в глазури — вполне», — говорится в сообщении.
По словам Mash, стоимость будет зависеть от наценки поставщиков и торговых сетей.