В России подорожает мороженое

Стоимость молочного мороженого уже выросла на 15 процентов, а шоколадного — на 25 процентов.

В России летом подорожает мороженое. Об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, стоимость молочного мороженого уже выросла на 15 процентов, а шоколадного — на 25 процентов. Причина подорожания — рост цен на сырье, упаковку, логистику, а также высокая стоимость какао-бобов и молочных жиров.

«Производители покупают [какао-бобы] в разных местах и объемах (кому-то хватает и два процента на тонну смеси). Поэтому скачок цен будет разным. Например, пломбир особо не подорожает. А вот сливочное или в глазури — вполне», — говорится в сообщении.

По словам Mash, стоимость будет зависеть от наценки поставщиков и торговых сетей.