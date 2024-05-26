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С жителей Михайловского района начали собирать деньги на благоустройство кладбища
Жителям нужно собрать около 800 тысяч рублей. Многие деньги уже сдали, однако проектно-сметную документацию не увидели.

В деревне Павелково Михайловского района власти начали собирать с жителей деньги на благоустройство кладбища. Видео опубликовала общественница Светлана Коновалова в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

По ее словам, на кладбище хотят сделать ремонт за три миллиона 800 тысяч рублей. Как предположила активистка, речь идет о программе местных инициатив, когда одна часть денег вносится из бюджета, а другая — из средств горожан.

Отмечается, что жителей деревни просят сдать по полторы тысячи рублей, но не объясняют, на что пойдут деньги. Всего им надо собрать около 800 тысяч рублей. Многие деньги уже сдали, однако проектно-сметную документацию не увидели.

«Люди очень обеспокоены. Просим чиновников принять меры и проинформировать население», — говорится в сообщении.

Кроме того, у жителей возникает вопрос, что будет с их средствами, если нужную сумму не соберут.